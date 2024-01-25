Концепцию миграционной политики утвердили в Беларуси

В сфере оптимизации внутренних и внешних миграционных потоков предполагается осуществление политики по добровольному переселению в Беларусь на постоянное место жительства лиц, "обладающих сходными с народом страны духовными ценностями и желающих интегрироваться в белорусское общество для реализации своего интеллектуального, культурного и инвестиционного потенциала, а также белорусов зарубежья". В Беларуси готовы создавать условия для адаптации и интеграции мигрантов, содействовать миграции, связанной с осуществлением инвестиций, предпринимательской и инновационной деятельностью, а также в сфере образования и поддержки академической мобильности.