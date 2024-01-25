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Концепцию миграционной политики утвердили в Беларуси
Концепция миграционной политики на 2024-2028 годы утверждена в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 января 2024 года №48, опубликованном наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что целью миграционной политики Беларуси является создание условий, обеспечивающих национальную безопасность, устойчивый экономический рост и повышение качества жизни граждан, демографическое развитие, защиту рынка труда и интеграцию в рынок труда мигрантов.
В сфере оптимизации внутренних и внешних миграционных потоков предполагается осуществление политики по добровольному переселению в Беларусь на постоянное место жительства лиц, "обладающих сходными с народом страны духовными ценностями и желающих интегрироваться в белорусское общество для реализации своего интеллектуального, культурного и инвестиционного потенциала, а также белорусов зарубежья". В Беларуси готовы создавать условия для адаптации и интеграции мигрантов, содействовать миграции, связанной с осуществлением инвестиций, предпринимательской и инновационной деятельностью, а также в сфере образования и поддержки академической мобильности.
Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Министерство труда и социальной защиты, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Министерство здравоохранения и Национальную академию наук Беларуси в соответствии с компетенцией.
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