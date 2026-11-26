25 ноября в Екатеринбурге прошел показ концерта-реквиема "Каждый третий". В зале были люди разных поколений, что еще раз подтверждает единство народов Беларуси и России в борьбе за историческую правду.

Зрители также могли воспользоваться уникальной электронной базой данных с боевыми характеристиками и личными делами партизан, а еще попробовать фронтовой хлеб и отправить памятную весточку - солдатский треугольник - родным и близким в любой уголок Беларуси и России.

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора - министр промышленности и науки Свердловской области (Россия): "Я благодарен всей команде правительства Республики Беларусь за эту акцию, которая действительно необходима. В прошлом году наш областной архив представил выставку, посвященную военнопленным. Мы также оставили ее материалы, чтобы коллеги могли использовать их в работе со школами. Огромное спасибо Минску за то, что чтит память".

Главная миссия творческой команды проекта - показывать историческую правду, какой бы горькой она ни была. И если залы заполняются и происходящее на сцене находит отклик, значит память о каждом третьем жива.

Концерт-реквием "Каждый третий" покажут в Челябинске. Это следующий город, куда отправятся белорусские артисты.