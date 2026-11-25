Концерт-реквием "Каждый третий" продолжает путешествие по городам России. Сегодня проект представили в Екатеринбурге. Это не просто повествование о событиях Великой Отечественной - это напоминание о том, что за мирным небом стоят миллионы сломанных судеб.

В годы Великой Отечественной Екатеринбург (тогда - Свердловск) был одним из ключевых тыловых центров. Горожане обеспечивали фронт военной техникой, боеприпасами и другими необходимыми ресурсами. Да, здесь не было ожесточенных боев, но было место подвигу. А помнит ли нынешнее поколение екатеринбуржцев о событиях того страшного времени и разделяет ли с нами, белорусами, боль той трагедии?

Зрители погружаются в атмосферу еще до того, как поднимется занавес. Можно воспользоваться уникальной электронной базой данных с боевыми характеристиками и личными делами партизан, а также отправить памятную весточку - солдатский треугольник - родным и близким в любой уголок Беларуси и России.

Анастасия Плеханова, руководитель направления по внешним коммуникациям УФПС Свердловской области Почты России:

"Почта России доставит эти все послания абсолютно бесплатно. Это наш общий вклад в сохранение памяти о подвиге народа и Победы над общим врагом".

Это не обычный концерт - это сплетение театрального и музыкального искусства, документалистики и современных мультимедийных технологий. За декорациями и световыми решениями - кропотливая работа с архивами.

Анна Лукашенко, генеральный продюсер проекта "Каждый третий", автор сценария:

"Нам очень важно и трепетно рассказать здесь жителям и особенно молодежи ту правду в том виде, как она есть, без прикрас, без блюра. У нас используются документальные факты, документальные кадры, хроники, которые достаточно жесткие, и они показываются, как они есть".

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Есть хорошая фраза, хотел бы я тоже сказать, что этот концерт - это как прививка от нацизма. И это очень важно и для всего постсоветского пространства, для всех граждан, чтобы они знали и помнили, какой ценой досталась эта Победа: возможность жить, работать, созидать, учиться на свободной, мирной земле".

Понятно, что в рамках одного проекта невозможно рассказать все. Поэтому в дар Свердловской областной библиотеке имени Белинского - более 20 белорусских книг, посвященных Великой Отечественной войне.

Илья Марков, министр культуры Свердловской области России:

"Банальная фраза о том, что у государства, которое не знает свою историю, нет будущего, всегда уместна, всегда актуальна. Лично очень люблю энциклопедические и научные издания наравне с художественной литературой, потому что они дают поле для разговора с подрастающим поколением. Поэтому еще раз большое спасибо. Я уверен, что эти издания найдут своего читателя".

Общая память народов Беларуси и России - это не только прошлое, но и огромная ответственность за мирное будущее.