Краткий пересказ от ИИ

Наша правда, боль, память и долгожданная Победа. Великая Отечественная война оставила неизгладимый шрам в сердцах миллионов советских людей. А Беларусь и Россия общими усилиями Союзного государства бережно хранят подвиг героев-предков.

Мы громко говорим о новых фактах и цифрах трагических страниц нашей истории. Уникальный пример: белорусский проект - концерт-реквием "Каждый третий", который реализуется при поддержке комитета Союзного государства, министерств культуры Беларуси и России, а также Министерства обороны Беларуси. 14 сентября документальную летопись в неповторимом формате увидели жители Нижнего Новгорода.

В годы Великой Отечественной войны народы Беларуси и России вместе стояли насмерть. А единство и сплоченность стали нашим главным оружием. Сегодня, когда история безжалостно переписывается, а факты искажаются, мы все также рядом отстаиваем память о подвиге советского человека в годы Великой Отечественной войны. Это важная часть общего исторического наследия Беларуси и России.

Без срока давности и права на забвение. Непрерывно горит пламя Вечного огня - напоминание всем живущим о силе национального духа и подвиге героев, который не будет забыт никогда.

Нижний Новгород (в прошлом Горький) немцы начали бомбить в 1941-м. Вражеская авиация за годы Великой Отечественной совершила на город 43 налета. Но горькавчане не сдались. Понимая стратегическое значение, с первых дней войны заводы перестроились под нужды фронта. Грузовики ГАЗа обеспечивали мобильность всего советского военного автопарка. На предприятиях выпускались танки, включая Т-34, бронемашины, артиллерийские орудия, минометы.

В 2020-м за значительный вклад в победу Нижнему Новгороду присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Сергей Хайминов, начальник штаба поста № 1 г. Нижний Новгород:

"Не зная историю, не будет будущего. Когда человек образованный приходит, знает все это, его трудно завести в какие-нибудь дебри. 2 братские республики - Россия и Беларусь - друг без друга не могут существовать, потому что единый народ".

В начале войны миллионы мирных жителей и советских военнопленных оказались под немецкой оккупацией и в Беларуси. Именно здесь масштабы трагедии ощущаются особенно. Долгое время считалось, что погиб каждый четвертый житель нашей страны. Но в той страшной войне мы потеряли каждого третьего.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента:

"Фашизм 2:0 поднимает голову, по сути, те же государства, которые воевали против Советского Союза, сейчас образуют новый конгломерат, который строит те же планы по отношению к Союзному государству. Мы не имеем права подвести наших героических предков. Мы помним их подвиги, помним их имена и сделаем все возможное, чтобы эта трагедия никогда не повторилась на нашей земле".

Когда слов не хватает, говорит музыка, а еще театральное искусство и, конечно, документалистика. Именно в таком синтезе глубину горя и боли белорусского народа через судьбы простых людей раскрывает военно-патриотический проект "Каждый третий". Концерт-реквием, где невозможно остаться равнодушным.

Анна Селук, генеральный продюсер проекта, автор сценария концерта-реквиема "Каждый третий":

"Мы постоянно обновляем данные, постоянно находимся в контакте с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Перед каждым показом мы уточняем, не появились ли какие-нибудь сведения. Обновляем всю информацию. Поэтому в каждом городе зритель получает новые данные и может быть уверен, что он знает правду в той форме, которая существует на данный момент".

"Великая Отечественная война нас всех объединяет и общей памятью, и гордостью за своих героев. Это, конечно, наша боль. Она понятна в Санкт-Петербурге, в Москве и в Нижнем Новгороде. Я уверена, что среди тех, кто живет в Нижнем Новгороде, есть прадеды, которые участвовали в Великой Отечественной войне", - отметила режиссер-постановщик, автор сценария концерта-реквиема "Каждый третий" Владислава Артюковская.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

"Я уверена, что обязана языком музыки, песни постоянно говорить о том, что было, о тех ужасных событиях, чтобы они никогда не повторились".

По сути "Каждый третий" - это не только история Беларуси в годы Великой Отечественной. В постановочном синтезе Владиславы Артюковской и Анны Селук многие нижегородцы услышали незабытые истории и своих семей глазами и голосами более сотни артистов в возрасте от 6 до 70 лет.

Общая история и память о ней - фундамент для настоящего и будущего Беларуси и России. И как бы ни старались фальсифицировать историческую правду на мировой арене, благодаря совместным усилиям Союзного государства она будет звучать громко, в том числе и со страниц книг о геноциде, Великой Победе и подвиге советского человека в военные 40-е. В копилке Нижегородской областной библиотеки пополнение: 20 белорусских книг - факты и доказательства преступлений нацистов на белорусской земле.

Говорят, время лечит, но эта рана, оставленная на сердце братских народов, не затянется никогда, как и память, которая будет жить вечно в нас, наших детях и внуках. Святой долг - за мирное небо и независимость.

До конца года эксклюзивный проект Беларуси увидят еще в 4 городах России: в Уфе, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.