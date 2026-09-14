Концерт-реквием "Каждый третий" увидят жители Нижнего Новгорода

Одна на двоих: история, боль и память. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердцах миллионов советских людей. Белорусы и россияне не понаслышке знают, чего стоит мирное небо и независимость территорий.

В военные 40-е только Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Сегодня, спустя чуть больше 8 десятилетий, общими усилиями Союзного государства бережно храним подвиг Великой Победы. Громко говорим о фактах и цифрах тех трагических страниц нашей общей истории. Наглядное доказательство - концерт-реквием "Каждый третий".

Уникальный белорусский проект реализуется при поддержке Комитета Союзного государства, Министерств культуры Беларуси и России, а также Министерства обороны Беларуси.

В годы Великой Отечественной войны народы Беларуси и России вместе стояли насмерть, демонстрировали единство и сплоченность. Сегодня, спустя немногим более 8 десятилетий, мы все также рядом - спиной к спине - совместно отстаиваем память о подвиге советского человека в годы войны. Это наша важная часть исторической идентичности Беларуси и России.

Свое отражение, в том числе, она нашла в масштабном белорусском военно-патриотическом проекте с названием, которое говорит само за себя. "Каждый третий". Здесь воедино переплелись музыка и театральное искусство, документалистика и современные технологии. На протяжении практически полутора часов зрителей Нижнего Новгорода окунут не просто в концерт военных лет.

Открыто и без прикрас белорусские артисты Валерий Шмат, Евгений Олейник, Виктория Алешко, Жанет, Анна Благова, Александра Гайдук, Евгений Никитин и многие другие раскроют масштаб трагедии белорусского народа через судьбы простых людей, на долю которых выпали ужасы оккупации. Испытание, ставшее общей трагедией народов Советского Союза.

Нижний Новгород (в годы Великой Отечественной - Горький) немцы начали бомбить 8 июля 1941 года. Воинских объектов в городе не было. Бомбы бросали на людей. Горький перевели на военные рельсы. Тогда ключевым предприятием стал газ. Именно его грузовики - знаменитые полуторки - обеспечивали мобильность всего советского военного автопарка. На них перевозили солдат, боеприпасы, вооружение и продовольствие. Каждый второй автомобиль для фронта и третий артиллерийский снаряд производили заводы Горького.

В 2020-м за значительный вклад в Победу Нижнему Новгороду присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

"Наши деды распорядились своей жизнью так, как они считали нужным. За то, чтобы вот мы жили спокойно в свободной стране, и у нас не было хозяев, а мы живем на своей земле, на своей родине", - рассказал мужчина.

"Это наша совесть. Это наша честь, это наш характер. Они погибли за то, чтобы мы жили", - поделилась женщина.

Другая женщина отметила: "Вся та боль, которая осталась у моего деда, он прошел Великую Отечественную, он был в концлагере в Австрии. Те ранения, которые он получил, к сожалению, его уже нет с нами. Я думаю, чтобы это все было не зря, поэтому пусть, как говорят, будет мир на небо над всеми нами. И дружба народов - это, наверное, прежде всего".

В уникальном белорусском проекте нижегородцы увидят не только историю Беларуси в годы Великой Отечественной. В постановочном синтезе Владиславы Артюковской и Анны Селук многие услышат незабытые истории и своих семей глазами и голосами более сотни артистов в возрасте от 6 до 70 лет.

Говорят, что время лечит. Но эта рана, оставленная на сердце братских народов, не затянется никогда. Как и память, которая будет жить вечно в нас, наших детях и внуках. Святой долг - за бесценный подвиг: мирное небо и независимость. До конца года эксклюзивный проект Беларуси увидят еще в четырех городах России: Уфе, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.