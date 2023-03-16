Концерт ко Дню Конституции Беларуси состоялся в Москве

Евгений Олейник, композитор:

Каждый житель бывшего Советского Союза очень трепетно относится к теме Родины. У нас у всех очень жива память о Великой Отечественной войне. Очень много вещей происходило и происходит сейчас, которые не дают возможность авторам глумиться или быть неискренним. Если ты это сделал, тебя зрители сразу поставят на место, твое произведение просто не будут слушать. Я хочу сказать, что те изменения, которые внесли год назад на референдуме, они еще раз подчеркивают, что государство не стоит на месте, это очень свойственно и творчеству. Нельзя по одному шаблону лепить все песни. Точно так же нельзя жить по одному закону 100-200 лет.