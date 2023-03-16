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Концерт ко Дню Конституции Беларуси состоялся в Москве

От нежной лирики до зажигательного поп-рока. Большим концертом День Конституции Беларуси отметили в Москве. Поздравить свою страну с праздником в столицу России приехал настоящий творческий десант. Артисты, композиторы, исполнители разных жанров и музыкальных направлений объединились вместе в программе "Земля под белыми крыльями". Проникновенно и нежно, каждый по-своему признавались со сцены в любви к Родине. Через музыку говорили о главных ценностях: сохранении исторической памяти, уважении к старшему поколению и семейных традициях.

Евгений Олейник, композитор:
Каждый житель бывшего Советского Союза очень трепетно относится к теме Родины. У нас у всех очень жива память о Великой Отечественной войне. Очень много вещей происходило и происходит сейчас, которые не дают возможность авторам глумиться или быть неискренним. Если ты это сделал, тебя зрители сразу поставят на место, твое произведение просто не будут слушать. Я хочу сказать, что те изменения, которые внесли год назад на референдуме, они еще раз подчеркивают, что государство не стоит на месте, это очень свойственно и творчеству. Нельзя по одному шаблону лепить все песни. Точно так же нельзя жить по одному закону 100-200 лет.

Концерт "Земля под белыми крыльями" - это первый масштабный выход белорусских артистов на территории страны-союзницы. В планах в этом году провести в России серию концертов звезд белорусской эстрады с патриотическим акцентом.

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