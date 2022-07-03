Концерт лауреатов и обладателей Гран-при конкурса "Маладыя таленты Беларусі" в Верхнем городе

Концерт лауреатов и обладателей Гран-при престижного радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі " проходит прямо сейчас в Верхнем городе.

Их видение "Классики у Ратуши " - духовный презент белорусам ко Дню Независимости! Не секрет, что культура страны невозможна без молодых виртуозов, которые прославляют нашу нацию на международной арене.

Сотни раз они своими тембрами, высокими нотами поднимали белорусский флаг выше других. На концерте сейчас поют и играют новые имена, которые обещают не отходить от высоких канонов и быть не хуже народных и заслуженных артистов.

Наш корреспондент Лидия Заблоцкая готова рассказать все подробности.

"Маладыя таленты " сломали привычную афишу. Классику в воскресенье здесь еще не давал никто! Причем молодой - не значит неопытный. Два десятка музыкантов и вокалистов (многие вдвое моложе независимой Беларуси) дают фору профессиональным исполнителям. На открытом воздухе играют вживую. Дуэтом с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.

Они прошли трехтурное сито радиоконкурса, лучшие вошли в престижный список "Талентаў Беларуси ". История победы не закончилась на получении диплома. Вот главные презенты. Белтелерадиокомпания пригласила на одну из масштабных площадок столицы. Задача со звездочкой - виртуозам удержать внимание зрителей.

Но молодость берет свое. Пусть для многих этот оупен-эйр - первый в карьере, но покорять классические подмостки под силу каждому. Да и двухчасовая программа - не затертая до дыр "платина" белорусской и мировой музыки.

Тут Вивальди и Штраус на разогреве у наших Захлевного и Глебова. Произведения из тонны нот со сложнейшими пассажами. Берут еще и харизмой!