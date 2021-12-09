ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Концерт-лекцию к Году народного единства провели в Минском государственном колледже искусств

Путешествия по страницам музыкальной истории Беларуси. Концерт-лекцию к Году народного единства провели в Минском государственном колледже искусств. Учащиеся вместе с преподавателями раскрыли секреты популярных белорусских обрядов - Святок и аукания весны. Новое звучание получили и традиционные музыкальные мотивы: для гостей - мастер-класс игры на цимбалах и "белоруской волынке".

В Минском государственном колледже искусств занимаются около 350 учащихся. Они изучают историю стародавних музыкальных инструментов, народные обряды и праздники. Создают художественные изделия из глины, дерева и соломки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все