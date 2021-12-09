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Концерт-лекцию к Году народного единства провели в Минском государственном колледже искусств
Путешествия по страницам музыкальной истории Беларуси. Концерт-лекцию к Году народного единства провели в Минском государственном колледже искусств. Учащиеся вместе с преподавателями раскрыли секреты популярных белорусских обрядов - Святок и аукания весны. Новое звучание получили и традиционные музыкальные мотивы: для гостей - мастер-класс игры на цимбалах и "белоруской волынке".
В Минском государственном колледже искусств занимаются около 350 учащихся. Они изучают историю стародавних музыкальных инструментов, народные обряды и праздники. Создают художественные изделия из глины, дерева и соломки.
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