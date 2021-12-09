Путешествия по страницам музыкальной истории Беларуси. Концерт-лекцию к Году народного единства провели в Минском государственном колледже искусств. Учащиеся вместе с преподавателями раскрыли секреты популярных белорусских обрядов - Святок и аукания весны. Новое звучание получили и традиционные музыкальные мотивы: для гостей - мастер-класс игры на цимбалах и "белоруской волынке".