Концерт на площади Победы установит связь между современниками и очевидцами роковых 1940-х

В центре Минска у монумента Победы сегодня вечером будет праздничный концерт "Память поколений". Музыкальная программа установит связь между современниками и очевидцами тех роковых 40-х. На площади Победы вспомним каждого, кто, не жалея своей жизни, освобождал Беларусь. За полтора часа до начала красочного действия с участием заслуженных мастеров искусств нашей страны и представителей нового поколения творческой молодежи у нас есть возможность узнать из первых уст, как проходит подготовка к концерту.





На прямой связи со студией наша коллега Нина Можейко. С праздником, коллеги! Эти слова с особым трепетом произношу здесь, на знаменитой площади, которая стала настоящим символом непокорившегося народа. Сегодня вспоминаем всех. Всех павших и ныне живущих героев: бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. И это уже хорошая традиция - 9 Мая собираться здесь, у Вечного огня, чтобы песней прославить их великий подвиг. Вы видите, что сейчас на площади Победы почти никого нет, кроме технического персонала. За полтора часа до старта трансляции они проверяют готовность всех служб. Этого требует насыщенная, в том числе и спецэффектами, программа. Но не только они заставят не один раз ахнуть и даже заплакать зрителей.