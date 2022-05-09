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Концерт на площади Победы установит связь между современниками и очевидцами роковых 1940-х
В центре Минска у монумента Победы сегодня вечером будет праздничный концерт "Память поколений". Музыкальная программа установит связь между современниками и очевидцами тех роковых 40-х. На площади Победы вспомним каждого, кто, не жалея своей жизни, освобождал Беларусь. За полтора часа до начала красочного действия с участием заслуженных мастеров искусств нашей страны и представителей нового поколения творческой молодежи у нас есть возможность узнать из первых уст, как проходит подготовка к концерту.
На прямой связи со студией наша коллега Нина Можейко. С праздником, коллеги! Эти слова с особым трепетом произношу здесь, на знаменитой площади, которая стала настоящим символом непокорившегося народа. Сегодня вспоминаем всех. Всех павших и ныне живущих героев: бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. И это уже хорошая традиция - 9 Мая собираться здесь, у Вечного огня, чтобы песней прославить их великий подвиг. Вы видите, что сейчас на площади Победы почти никого нет, кроме технического персонала. За полтора часа до старта трансляции они проверяют готовность всех служб. Этого требует насыщенная, в том числе и спецэффектами, программа. Но не только они заставят не один раз ахнуть и даже заплакать зрителей.
Смотрите концерт здесь
Задействованы все ресурсы. И самый главный - человеческий. Именно люди сделают этот вечер незабываемым. В нынешнем году зрители увидят беспрецедентное количество коллективов, музыкантов и танцоров. Сегодня они наденут шинели, станут на время действия солдатами Красной армии и простыми гражданскими. Все участники концерта тщательно репетировали свои номера, сверяли каждое действие с секундами концертного расписания. Накануне мы были на вечернем прогоне.
Мы должны сохранить эту память для наших детей, наших внуков. Мы должны им как можно понятнее объяснить, что нет ничего страшнее войны.
Это святая дата, я считаю. Она должна передаваться из поколения в поколение, чтобы люди помнили, кому и чему они обязаны своей жизнью. Участие в таких концертах - это наш святой долг. Отдать долг памяти, долг воспитанию будущих поколений. Ведь дети берут пример с нас.
Телетрансляция концерта "Память поколений" начнется в 21:30 на "Беларусь 1". Это стоит увидеть и услышать. Завершится музыкальная программа под праздничные залпы салюта в 23 часа.
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