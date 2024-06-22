Концерт-реквием "Каждый третий" пройдет в Минске 22 июня - телеверсию смотрите 23 июня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Памяти жертв и героев Великой Отечественной войны. 22 июня во Дворце Республики отечественная премьера концерта-реквиема "Каждый третий". Его первый показ прошел на Поклонной горе в Москве в канун Дня Великой Победы. Название - обновленная статистика, которая свидетельствует, что в кровопролитные годы фашистской оккупации в нашей стране погиб не каждый четвертый, как считалось ранее, а каждый третий человек.



Концерт-реквием - это синтез поэтической основы, видеохроники новых сведений о лихолетье, а также хорошо известных и новых песен, написанных специально для проекта. Белтелерадиокомпания запечатлеет музыкально-театральное действо с лучших ракурсов. Все эмоции от шокирующих фактов о зверствах нацистов, пронзительных человеческих историй и трогательных авторских решений покажем в телеверсии.



Смотрите концерт-реквием "Каждый третий" в это воскресенье, 23 июня, в 19:15 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".