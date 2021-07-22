Концерт в честь белорусских олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

Мы сегодня решили поддержать ребят таким музыкальным приветом. Так как они не услышат наши голоса в Токио, мы их будем максимально поддерживать в сетях, присылать приветы, слова поддержки, будем болеть и давать больше информации, как проходит Олимпиада, как выступают наши ребята. Мы будем все делать, чтобы рассказывать, болеть и вместе с нашими ребятами выигрывать.

Павел Денисюк - директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле