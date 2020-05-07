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Концерт во дворе дома для бывшего узника, профессора Витебского медуниверситета Михаила Никольского

Сюрприз в канун Дня Великой Победы для бывшего малолетнего узника, профессора Витебского медицинского университета Михаила Никольского подготовили сотрудники вуза, их дети и студенты университета. ВГМУ он посвятил более 40 лет. Небольшой концерт организовали прямо во дворе дома. Для Михаила Никольского прозвучали его любимые песни. Юные участники прочли и стихи о Победе.
В подарок вручили красочные открытки, сделанные руками детей.

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