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"Детский/недетский концерт" объединил на сцене профессиональный духовой оркестр и одаренную молодежь
Отношения между взрослыми и детьми через совместное исполнение музыки! Концертный оркестр "Немига" продемонстрировал новый проект "Детский/недетский концерт". На одной сцене с профессиональным духовым оркестром юные лауреаты международных конкурсов и стипендиаты спецфонда Президента по поддержке одаренной молодежи.
В первом отделении - классическая музыка: произведения Верди, Баха, Крайслера. Во второй части концерта биг-бэнд оркестра представил новые произведения композитора и аранжировщика Александра Гембицкого, а также популярные мелодии в современном звучании.
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