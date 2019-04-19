"Детский/недетский концерт" объединил на сцене профессиональный духовой оркестр и одаренную молодежь

Отношения между взрослыми и детьми через совместное исполнение музыки! Концертный оркестр "Немига" продемонстрировал новый проект "Детский/недетский концерт". На одной сцене с профессиональным духовым оркестром юные лауреаты международных конкурсов и стипендиаты спецфонда Президента по поддержке одаренной молодежи.

