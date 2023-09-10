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Концертный цикл "Губернаторский сад" завершил Академический народный оркестр им. И. Жиновича
Музыка из кинофильмов прозвучала в городском саду Минска. На такой ноте завершился цикл летних концертов "Губернаторский сад". На сцене у Купаловского театра выступил Академический народный оркестр имени Жиновича. В программу вошли известные композиции из полюбившихся фильмов.
21 произведение - это фрагменты из разных программ оркестра последних лет. Весь наш оркестр - это народный оркестр по своей природе. Таких оркестров нет сегодня во всем мире.
Бесплатные концерты в Александровском сквере белорусской столицы проходили еженедельно с 3 июня по 9 сентября. Это инициатива Министерства культуры. В рамках проекта "Губернаторский сад" выступали именитые коллективы: звезды Большого театра Беларуси, ансамбль "Песняры", образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил и другие.
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