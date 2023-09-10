Концертный цикл "Губернаторский сад" завершил Академический народный оркестр им. И. Жиновича

21 произведение - это фрагменты из разных программ оркестра последних лет. Весь наш оркестр - это народный оркестр по своей природе. Таких оркестров нет сегодня во всем мире.

Ольга Брилон, музыковед Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича