Концерты, гуляния, тематические площадки и памятные мероприятия - Минск празднует 9 Мая

Великий Май встречаем масштабно. Концерты, гуляния, тематические площадки, памятные мероприятия проходят по всей стране.

Как столица празднует 9 Мая - подробности у Елены Витко.

В этот Великий праздник предлагаемзакружиться в майском вальсе Победы, оказаться в квартире послевоенного времени или продегустировать солдатскую кашу. Такой ретро-телепорт сейчас в самом центре Минска. На зеленой зоне вдоль проспекта Победителей развернулся партизанский лагерь, где можно увидеть землянку и шалаши. Сделать атмосферные кадры или послушать фронтовые мелодии.

Еще одна колоритная локация здесь - белорусское подворье. Специально к празднику возвели импровизированную деревню. Встречают актеры в образах 30-х-40-х. Предлагают народные забавы и рассказывают о наших традициях.Минск послевоенный - это еще одна тематическая площадка. Играют в домино и шахматы, городки. Вдохновиться победными мелодиями может каждый. С каждым часом на площадке все больше молодежи, приходят семьи и компании друзей.