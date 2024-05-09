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Концерты, гуляния, тематические площадки и памятные мероприятия - Минск празднует 9 Мая
Великий Май встречаем масштабно. Концерты, гуляния, тематические площадки, памятные мероприятия проходят по всей стране.
Как столица празднует 9 Мая - подробности у Елены Витко.
В этот Великий праздник предлагаемзакружиться в майском вальсе Победы, оказаться в квартире послевоенного времени или продегустировать солдатскую кашу. Такой ретро-телепорт сейчас в самом центре Минска. На зеленой зоне вдоль проспекта Победителей развернулся партизанский лагерь, где можно увидеть землянку и шалаши. Сделать атмосферные кадры или послушать фронтовые мелодии.
Еще одна колоритная локация здесь - белорусское подворье. Специально к празднику возвели импровизированную деревню. Встречают актеры в образах 30-х-40-х. Предлагают народные забавы и рассказывают о наших традициях.Минск послевоенный - это еще одна тематическая площадка. Играют в домино и шахматы, городки. Вдохновиться победными мелодиями может каждый. С каждым часом на площадке все больше молодежи, приходят семьи и компании друзей.
"Майский марафон" объединил сейчас десятки площадок по всему городу. Праздничная программа, например, у "Чижовка-Арены" и в Лошицком усадебном комплексе. Победная афиша также в парке Челюскинцев и Ботаническом саду. Центральная же городская площадка - у Дворца спорта.
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