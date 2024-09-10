ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Концерты, ярмарки, площадка в Троицком предместье - как Минск готовится ко Дню города

Минск в предвкушении масштабного праздника - Дня города. Столице Беларуси исполняется 957 лет. К этому будут приурочены историческая реконструкция и "Олимпийский день", вручение наград "Лучший по профессии" и почетного звания "Минчанин года", праздничные концерты с интерактивом и ярмарками ремесленников, в том числе на новой локации "Минск губернский" в Троицком предместье.

О колоритной программе, премьерах и преображении Минска ко дню рождения рассказала Александра Гойтан.

Праздничные акценты в привычном урбанистическом стиле постепенно появляются на улицах и проспектах. От кобальтово-синего до нежно-голубого, от салатового до изумрудного.

Синий - цвет нашего города, цвет герба Минска. Зеленый символизирует рост, развитие и процветание. В графике, посвященной празднованию Дня города, мы применили отражение контуров зданий и сооружений наиболее значимых, наиболее любимых достопримечательностей Минска.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама"

В том числе у парка Челюскинцев появится трехметровая конструкция "Минск", выполненная в контурной графике. Каждая буква ведет к Монументу Победы, Ратуше, Национальной библиотеке, Дворцу спорта - центральной локации в праздничном навигаторе Дня города.

"У нас подготовлено более 100 мероприятий. Но это не только в один день - 14 сентября - они уже стартовали и идут. Это и образовательные, и спортивные, и культурные события. В этом году у нас новая локация - это площадка Троицкого предместья Верхнего города. Там планируется проект "Минск губернский", где появится возможность окунуться в атмосферу Минска19 века", - рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина.

Мінск старажытны, а еще советский, современный, город больших возможностей и инициатив… Через культуру, спорт, творчество и историческое наследие воссоздадут летопись любимого города.

14 сентября в 23:00 небо над Минском озарят фонтаны музыкального и цветового шоу. Фейерверк в честь столицы станет ярким и мелодичным финалом масштабного праздника.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все