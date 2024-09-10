Концерты, ярмарки, площадка в Троицком предместье - как Минск готовится ко Дню города

"У нас подготовлено более 100 мероприятий. Но это не только в один день - 14 сентября - они уже стартовали и идут. Это и образовательные, и спортивные, и культурные события. В этом году у нас новая локация - это площадка Троицкого предместья Верхнего города. Там планируется проект "Минск губернский", где появится возможность окунуться в атмосферу Минска19 века", - рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина.