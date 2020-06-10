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Коня спасли из болота в Крупском районе

Необычная история в Крупском районе. Коню, попавшему в лесу в болото, выбраться из вязкого плена помогли спасатели. Хозяин, который ехал на запряженном возу, не смог самостоятельно освободить животное, и понадобилась помощь специалистов. Спасатели обвязали испуганного жеребца пожарными рукавами и, чтобы не травмировать, вытащили при помощи техники. Конь не пострадал.

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