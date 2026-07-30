Копии налибокского стекла представили в Минске

Стеклянные кубки производства легендарной Налибокской мануфактуры Радзивиллов "вернулись" на родину в виде реплик.

В Музей древнебелорусской культуры НАН поступили копии стеклянных кубков и вазы с крышкой, которые без преувеличения можно назвать вершиной отечественного декоративно-прикладного искусства.

Налибокские мастера обладали секретами, которые в XVIII веке казались настоящей алхимией. Легендарная мануфактура, принадлежавшая Радзивиллам, в свое время диктовала стекольную моду всей Восточной Европе. И сегодня на копиях кубков буквально красуется родовой герб знатного рода.

Борис Лазуко, завотделом Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

"Это было не просто бытовое стекло. Это было стекло, которое служило важным презентационным объектом, материалом. Это были подарки, но это были еще предметы, с помощью которых встречали очень дорогого, уважаемого гостя. Это были памятные сосуды, на которых наносились изображения, гравировки и гербы. Они создавались по определенным поводом, случаем и так далее. То есть это отдельный глубокий пласт нашей национальной культуры. К сожалению, оригиналов, кубков, посуды уреческо-налибокского производства XVIII века на территории Белоруссии сохранились буквально единицы".

Аналогов изделиям Налибокской мануфактуры в мире не существует, а сохранившиеся оригиналы этих стеклянных шедевров сегодня рассредоточены по крупнейшим европейским музеям.