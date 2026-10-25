Копыль - город на семи холмах и событийный центр страны

Краткий пересказ от ИИ

Холмистый ландшафт в нашей стране становится не только ареной для спортивного экстрима, но и визитной карточкой удивительных по своей красоте населенных пунктов. Старинный город на семи холмах с историей в 10 веков, зеленые курганы которого хранят романтическую легенду о влюбленных Коле и Поле, - это Копыль.

Белорусские Альпы - наш самобытный Копыль. В 2026 году райцентру исполнилось 1020 лет. Этот край за последние пять лет стал ярким событийным центром страны: здесь прошли областные "Дожинки", День белорусской письменности и культурно-спортивный фестиваль "Вытокі".

Фактурный рельеф более десяти сезонов собирает выносливых атлетов из ближнего зарубежья на культовые трейловые забеги. Новая комфортная инфраструктура растет вместе с экономическими рекордами. Например, в этом году копыльские аграрии преодолели исторический рекорд - собрали 200 тыс. т зерна. В Год белорусской женщины в городе появился и именной сквер.

Директор Туристического информационного центра Копыльского района Валентина Шуракова знакомит всех со своим родным и любимым городом. Она называет его своим местом силы, обжитой землей и намоленными храмами, а также говорит, что это комфортное место как для проживания, так и для отдыха.

"Родилась я здесь, в городе Копыле. В этом городе я вышла замуж. Здесь родился мой сын. Здесь живет моя мама. Здесь жили мои деды и прадеды", - рассказала Валентина Шуракова.

Она окончила Минский педагогический институт имени Максима Горького, историко-иностранный факультет. Сразу после института приехала работать в город: два года проработала в школе, а затем 40 лет возглавляла Копыльский районный краеведческий музей и по крупицам собирала историю крепко любимого городка.

Копыль - город с богатым историко-культурным наследием. Как рассказала директор туристического информационного центра Копыльского района Валентина Шуракова, в список историко-культурных ценностей Беларуси внесены 40 объектов. "Это материальные и два нематериальных. Это техника закладного ткачества красно-белых рушников деревни Семежево", - отметила она. Кроме того, в список всемирного наследия ЮНЕСКО занесен колядный обряд "Цари".

Существует несколько версий происхождения названия города. Одна из них связана с копылом - деревянной колодкой, другая, романтическая, - с именами двух влюбленных, Коли и Поли.

За последние пять лет Копыль принимал значимые для области и республики мероприятия: День письменности, спортивный праздник "Вытокі", областные "Дожинки". "К каждому из этих праздников город преобразился", - подчеркнула Валентина Шуракова. По ее словам, ко Дню письменности появились новое здание детской библиотеки и аллея писателей, а к спортивному празднику "Вытокі" - лыжероллерные трассы, площадка, которая вырастила Антона Смольского.

Каждое лето в Копыле проходит республиканский праздник "Копыль-Рейс". В августе город отметил 1020-летие. "В День города у нас появилась новая локация. И это неспроста, ведь это Год белорусской женщины. А у нас появилась Аллея материнской любви", - рассказала директор. Здесь установлены интерактивные таблички с изображением заботливых маминых рук, мамы и улыбки малыша, есть качели для отдыха и продумана зона для мам с грудничками.

В центре города сохранилась старая застройка: здания не перестраивались снаружи и выглядят так, как в конце XIX - начале XX века. Здание ЗАГСа - бывшая городская корчма, рядом располагалась швейная мастерская, а районный краеведческий музей размещается в бывшей кожевенной мастерской. Именно Копыль тех времен славился кожевенным делом.

У Замковой горы бьет источник с водой, богатой минеральными компонентами: зимой и летом ее температура - 7 градусов. "Если вы побывали в Копыле, вы должны обязательно попробовать эту водичку, набрать ее в ладошки и провести по личику. Будете вечно молодыми и здоровыми", - говорит Валентина Шуракова.

Градообразующие предприятия города - маслосырзавод, или филиал Слуцкого сыродельного комбината, лесхоз, "Коопром" и "Агросервис". Они участвуют в проекте "Один район - один проект", что дает возможность новых рабочих мест и достойной зарплаты.

В городе есть гимназия, две школы, три детских сада, дендропарк, который называют местным ботаническим садом, районная больница, социальные объекты, две библиотеки, а на территории ФОКа - спортивные площадки, теннисные корты, беговые дорожки и стадион.

Туристический информационный центр уже подготовил около шести информационных буклетов на разные темы. "Копыль прекрасен во все сезоны, во все времена", - резюмировала Валентина Шуракова.