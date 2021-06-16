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Копыль готовится ко Дню белорусской письменности
Древний Копыль - столица двадцать восьмого Дня белорусской письменности. Форум пройдет 5 сентября. Сейчас в городе время подготовки и дополнительного благоустройства. Для обсуждения организационных вопросов сегодня в Копыле прошло заседание национального оргкомитета с участием местной власти и ответственных представителей министерств и ведомств. Среди актуальных тем - утверждение проекта программы форума, концепции церемонии открытия и закрытия Дня белорусской письменности, а также оформления сцены.
По итогам заседания оргкомитета главным режиссером Дня белорусской письменности назначена Агата Мацко. По ее задумке открытие форума пройдет под тематическим названием "Пение дубрав", церемонию закрытия планируют сделать в формате мюзикла. Лейтмотивом всех мероприятий станут Год народного единства и 80-летие с начала Великой Отечественной войны.
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