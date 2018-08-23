Копыль готовится ко Дню города

В этом году ему исполняется 1012 лет. Празднование пройдет в эту субботу. К такой дате в городе восстановили Дом бракосочетаний, рядом с красивым зданием появился сквер для молодых. Благоустройство затронуло почти каждую улицу города. К празднику обновили и детскую площадку, и городскую зону отдыха.