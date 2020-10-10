Копыль накануне получил новую площадку для мини-футбола

На базе местной СДЮШОР появился спортивный объект с искусственным покрытием. С 1 сентября в городе открылся специализированный класс по футболу, поэтому такая площадка как никогда кстати. Она позволит юным атлетам тренироваться даже зимой. Вообще же, в этом году по всей стране уже построили 34 подобных мини-стадиона. Площадка бесплатно доступна для всех жителей города.

