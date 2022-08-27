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Копыль принимает "Вытокi. Крок да Алiмпу". Чем фестиваль удивляет гостей?
В Копыле проходит второй день фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу". И он же станет заключительным для второго сезона, сообщает БелТА.
Для гостей подготовлено множество активностей и культурно-развлекательных мероприятий: масштабный олимпийский квест, выставка ремесленников, концерт молодых исполнителей и мэтров белорусской эстрады.
К слову, на торжественной церемонии открытия президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко выступил на сцене с приветственной речью и вручил сертификат на сумму Br100 тыс. председателю Копыльского райисполкома Сергею Пилищику.
"Сегодняшний день - финишная прямая нашего фестиваля. И в городе Копыле она проходит неслучайно. На копыльской земле родились многие уважаемые и достойные люди, герои Советского Союза, социалистического труда, а также большое количество писателей, поэтов, ученых и спортсменов. Поэтому Копыль неслучайно будет ставить финишную точку в нашем фестивале", - сказал Виктор Лукашенко.
Президент НОК напомнил, что около четырех месяцев "Вытокi" путешествовали по городам Беларуси: "Скажу без ложной скромности, что наши мероприятия проходили с большим успехом, задором, хорошим настроением и большой пользой для всех. Поэтому и сегодня, пожалуйста, приходите, участвуйте во всех соревнованиях, во всех активностях, посетите концерт и приходите на обещанный вечером сюрприз. Мы будем очень рады".
Ипожелал гостям хорошо провести время на площадках мероприятия.
"Спасибо Национальному олимпийскому комитету и Минскому облисполкому за то, что привезли праздник в Копыль", - добавил Сергей Пилищик.
На церемонии открытия выступили парашютисты, авиация МЧС и белорусские музыканты.
Фото: БелТА
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