Копыль принимает "Вытокi. Крок да Алiмпу". Чем фестиваль удивляет гостей?

В Копыле проходит второй день фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу". И он же станет заключительным для второго сезона, сообщает БелТА.

Для гостей подготовлено множество активностей и культурно-развлекательных мероприятий: масштабный олимпийский квест, выставка ремесленников, концерт молодых исполнителей и мэтров белорусской эстрады.

К слову, на торжественной церемонии открытия президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко выступил на сцене с приветственной речью и вручил сертификат на сумму Br100 тыс. председателю Копыльского райисполкома Сергею Пилищику.

"Сегодняшний день - финишная прямая нашего фестиваля. И в городе Копыле она проходит неслучайно. На копыльской земле родились многие уважаемые и достойные люди, герои Советского Союза, социалистического труда, а также большое количество писателей, поэтов, ученых и спортсменов. Поэтому Копыль неслучайно будет ставить финишную точку в нашем фестивале", - сказал Виктор Лукашенко.

Президент НОК напомнил, что около четырех месяцев "Вытокi" путешествовали по городам Беларуси: "Скажу без ложной скромности, что наши мероприятия проходили с большим успехом, задором, хорошим настроением и большой пользой для всех. Поэтому и сегодня, пожалуйста, приходите, участвуйте во всех соревнованиях, во всех активностях, посетите концерт и приходите на обещанный вечером сюрприз. Мы будем очень рады".

Ипожелал гостям хорошо провести время на площадках мероприятия.

"Спасибо Национальному олимпийскому комитету и Минскому облисполкому за то, что привезли праздник в Копыль", - добавил Сергей Пилищик.

На церемонии открытия выступили парашютисты, авиация МЧС и белорусские музыканты.



