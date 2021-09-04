Копыль встречает День белорусской письменности. Столицей праздника традиционно выбирают город с историей книгопечатания и литературы, а также богатый на выдающихся мастеровслова.

Приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям праздника: "В этом году, в Год народного единства, праздник проводится на прекрасной Копыльщине, где родились многие знаменитые деятели Беларуси. В жизни народа литература всегда была важнейшим средством познания мира и воспитания личности. Творчество Максима Богдановича, Ивана Шамякина, Кондрата Крапивы, Ивана Мележа и других отечественных писателей и поэтов, юбилеи которых будут отмечены во время форума, является неиссякаемым источником национальной гордости. Благодаря нашим знаменитым классикам и новому поколению талантливой и патриотической молодежи мы сберегаем историческую память белорусского народа, устанавливаем в обществе его главные ценности - честность, справедливость, толерантность, уважение к человеку труда и большую любовь к родной земле. Правдивое, ответственное и честное родное слово - залог консолидации общества, на фундаменте которого мы сможем и впредь успешно строить независимую, сильную и процветающую страну".

Ко Дню белорусской письменности стартовали некоторые мероприятия

О них подробнее расскажет Ольга Медведь, она сейчас на прямой связи со студией. Ольга, какое настроение на улицах Копыля?

Копыль встречает гостей Дня белорусской письменности

Приветствую, Елизавета! Родина почти полусотни известных писателей, литераторов, ученых сейчас более похожа на репетиционную площадку. В ожидании праздника идет последняя подготовка. Например, на главной сцене можно подсмотреть сюжеты церемонии открытия Дня белорусской письменности. Обещают использование современных технологий виртуальной реальности, а концертные номера - на саундтреки фильмов по произведениям отечественных авторов.

Фестиваль книги и прессы

А полистать страницы их томов можно на фестивале книги и прессы. Он поделен на 5 тематических павильонов: "Традиции и современность" - о национальных обычаях, "Вместе с книгой мы растем" - литература для самых маленьких, "Слово писателя" - с презентациями современных изданий и автограф-сессиями. Одна из основных площадок - "Память" - посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Центральная экспозиция - "Единство" - посвящена Году народного единства. Здесь, на выставке, представлены фотографии, документы и газеты 1921-1939 годов прошлого столетия. Всего более 200 экземпляров, копии которых посетители смогут забрать с собой в качестве сувенира.

Товарищеский футбольный матч

Тот случай, когда вместо бумаги с ручкой или клавиатуры - футбольный мяч. Сейчас - товарищеский матч между писателями и их читателями.

День белорусской письменности в Копыле

А вечером на бенефис приглашает председатель Союза писателей Беларуси, чьи произведения переведены на 20 языков мира и изданы общим тиражом 7 миллионов экземпляров, - Николай Чергинец. Безусловно, основные события Дня белорусской письменности мы ждем именно завтра с самого утра. Елизавета!