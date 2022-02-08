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Копыльская СДЮШОР - олимпийский выбор Антона Смольского
Серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский уже сделал свой олимпийский выбор. В рамках проекта Президентского спортивного клуба он выбрал Копыльскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва, куда отправятся финансовая помощь в размере 20 тысяч белорусских рублей от этой организации. В своем комментарии Антон с теплотой отметил местное отделение по биатлону и своего первого тренера Анатолия Сенюка.
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