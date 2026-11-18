Предприятия мясо-молочной сферы АПК Минской области нацелены на расширение рынков сбыта своей продукции. Так, в Копыле в филиале Слуцкого сыродельного комбината готовят презентовать 4 вида нового сыра с длительным сроком созревания. На них повышен спрос в том числе и в России. Кроме того, именно в Копыле производят сухое молоко, которое ценится в странах дальней дуги.

Александр Кременчук, директор Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината:

"Благодаря этому проекту мы вышли на рынки третьих стран: налажены поставки сухого молока в Алжир, Мьянму, Бангладеш и Филиппины. Если брать быстрорастворимое, оно применяется там, где нет возможности производить цельное молоко, а для восстановления оно как раз подходит".

Отметим, потенциал и новинки мясо-молочной отрасли АПК страны презентуют на международной выставке PRODEXPO. 18 ноября пройдут соревнования кондитеров, открытые кухни и международный симпозиум хлебопеков. Продолжаются переговоры производителей, бизнеса и торговых сетей.