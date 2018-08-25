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Копылю - 1012 лет!
День рождения сегодня отмечает один из самых маленьких, но при этом старинных городов Минской области. Копылю - 1012 лет! Дата - не круглая, но это не повлияло на яркость и креатив торжества - это и дефиле молодых пар. К слову, у Копыля отныне новое здание загса вместе со сквером молодоженов. В праздничной программе нашлось место даже шоу малышей в колясках - город уделяет повышенное внимание решению демографических вопросов. И, конечно, это парад дожиночных караваев, ведь Копыль - аграрный регион.
Продолжится и благоустройство города. В планах - провести реконструкцию копыльского Дома культуры и набережной в зоне отдыха.
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