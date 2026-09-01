"Корабль" БНТУ открывают после ремонта: как изменился корпус

Для студентов сразу четырех факультетов БНТУ 1 сентября свои двери после капитального ремонта распахнет легендарный корпус университета возле станции метро "Борисовский тракт". Знаменитый архитектурный "корабль" встречает всех гостей города и вновь приветствует студентов.

Если заглянуть в историю, тот человек, который проектировал это здание в далекие советские годы, именно тогда задумывался о том, чтобы сделать его именно вдоль проспекта, чтобы прекрасное здание встречало почетных гостей.

Более 5 лет шел ремонт корпуса БНТУ. Была проведена обстоятельная работа. Было применено несколько важнейших инструкторских инженерных решений. Все поточные аудитории, которые есть теперь на базе архитектурного корпуса БНТУ, будут расположены под наклоном.

Рекордное число поточных аудиторий будет в этом корпусе. Их будет 16. В них можно расположить до 2-3 учебных потоков, более 10-12 групп, которые будут вмещать около 200 человек.

Здесь будут учиться не только архитекторы, всего - 4 факультета БНТУ. 2,8 тыс. студентов будут здесь обучаться.

Буфет в легендарном "кораблике" БНТУ тоже будет, он отреставрирован, а также медицинская часть и библиотека.