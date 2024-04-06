Корабль "Союз МС-24" держит курс на Землю

Белорусы с нетерпением ждут возвращения с орбиты экипажа с Мариной Василевской. Корабль "Союз МС-24" отстыковался от Международной космической станции и держит курс на землю. До приземления остается чуть более часа.



Вместе с первым космонавтом в нашей суверенной истории на борту капитан, также уроженец Беларуси Олег Новицкий и представитель НАСА ЛоралО'Хара. Кстати, у американки, как и у Марины, был космический дебют.

Сам полет домой считается более сложным. Но экипаж настроен позитивно. Это видно по улыбкам для памятных фото последнего дня экспедиции.

Подготовка к возвращению велась на орбите еще глубокой ночью. За всем следили в "Звездном городке" в Центре управления полетами. Сперва как закрывались люки между кораблем и российским модулем МКС "Рассвет". Герметичность проверили еще 2 дня назад, тогда же подзарядили спутниковый телефон и уложили оборудование. А уже этим утром расстыковка.

Чтобы приземление прошло гладко, в казахстанской степи дежурят все необходимые службы. Охватывают районы сразу двух населенных пунктов: Жезказган и Аркалык. Учитывая недавние паводки, готовы и к посадке спускаемого аппарата на воду.



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