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Корабль "Союз МС-24" начали готовить к спуску на Землю
Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, начали готовить корабль "Союз МС-24" к спуску на Землю, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на"Роскосмос".
На "Союзе МС-24" 6 апреля запланировано возвращение на Землю первого космонавта Беларуси Марины Василевской, Героя России, уроженца Беларуси Олега Новицкого и астронавта NASA Лорал О'Хары.
"Проведены работы с пилотируемыми кораблями "Союз МС-24" и "Союз МС-25" - замена индивидуального снаряжения и ложементов в кораблях, смена режима нагружения амортизаторов кресел, межбортовой тест аппаратуры системы сближения "Курс-МКП" функционально-грузового блока "Заря" c аппаратурой "Курс-НА" корабля "Союз МС-24", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
Фото "Роскосмоса"
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