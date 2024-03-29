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Корабль "Союз МС-24" начали готовить к спуску на Землю

Корабль "Союз МС-24" начали готовить к спуску на Землю

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, начали готовить корабль "Союз МС-24" к спуску на Землю, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на"Роскосмос".

На "Союзе МС-24" 6 апреля запланировано возвращение на Землю первого космонавта Беларуси Марины Василевской, Героя России, уроженца Беларуси Олега Новицкого и астронавта NASA Лорал О'Хары.

"Проведены работы с пилотируемыми кораблями "Союз МС-24" и "Союз МС-25" - замена индивидуального снаряжения и ложементов в кораблях, смена режима нагружения амортизаторов кресел, межбортовой тест аппаратуры системы сближения "Курс-МКП" функционально-грузового блока "Заря" c аппаратурой "Курс-НА" корабля "Союз МС-24", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Фото "Роскосмоса"

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