3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Корабль "Союз МС-25" с белоруской Мариной Василевской на борту успешно пристыковался к МКС
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" с белорусским космонавтом Мариной Василевской успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает БЕЛТА.
"Есть касание", - объявил комментатор ЦУПа, подтвердив тем самым, что стыковка прошла штатно в автоматическом режиме. Процесс причаливания к МКС в ЦУПе контролировал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
На борту "Союза МС-25" находится экипаж в составе командира корабля космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, белорусского космонавтаМарины Василевскойи астронавта НАСА Трейси Дайсон.
Стыковка произведена в 18:03 по минскому времени. Из-за произошедшей 21 марта остановки старта ракеты-носителя и его переноса на 23 марта экипаж вынужден был ждать стыковки более двух суток: провести стыковку по запланированной изначально сверхкороткой двухвитковой схеме больше не позволяли баллистические условия. За время от старта до стыковки "Союз МС-25" совершил 34 витка вокруг Земли.
Стыковка произведена с узловым модулем "Причал" российского сегмента МКС. Прежде чем экипаж откроет люки и перейдет на МКС, будет выравнено давление воздуха на МКС и корабле "Союз МС-25", экипаж проверит герметичность стыковки, проведет ряд других необходимых действий. Как правило, на это уходит около двух часов.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ