Корабль "Союз МС-25" с белоруской Мариной Василевской на борту успешно пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" с белорусским космонавтом Мариной Василевской успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает БЕЛТА.

"Есть касание", - объявил комментатор ЦУПа, подтвердив тем самым, что стыковка прошла штатно в автоматическом режиме. Процесс причаливания к МКС в ЦУПе контролировал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

На борту "Союза МС-25" находится экипаж в составе командира корабля космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, белорусского космонавтаМарины Василевскойи астронавта НАСА Трейси Дайсон.



Стыковка произведена в 18:03 по минскому времени. Из-за произошедшей 21 марта остановки старта ракеты-носителя и его переноса на 23 марта экипаж вынужден был ждать стыковки более двух суток: провести стыковку по запланированной изначально сверхкороткой двухвитковой схеме больше не позволяли баллистические условия. За время от старта до стыковки "Союз МС-25" совершил 34 витка вокруг Земли.

Стыковка произведена с узловым модулем "Причал" российского сегмента МКС. Прежде чем экипаж откроет люки и перейдет на МКС, будет выравнено давление воздуха на МКС и корабле "Союз МС-25", экипаж проверит герметичность стыковки, проведет ряд других необходимых действий. Как правило, на это уходит около двух часов.

