Корабль "Союз МС-25" с космонавтом из Беларуси вышел на расчетную орбиту

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" с первым белорусским космонавтом Мариной Василевской успешно вышел на расчетную орбиту, пишет БЕЛТА.



"Космический корабль "Союз МС-25" вышел на околоземную орбиту", - объявил комментатор ЦУПа. Присутствующие на запуске в центре специалисты Роскосмоса, а также родные и близкие космонавтов встретили это сообщение аплодисментами.



На борту находится экипаж в составе командира корабля - космонавта РоскосмосаОлега Новицкого, белорусского космонавта Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон.



Время от старта до окончания разгона составило около 9 мин. Корабль выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Отделение первой ступени ракеты произошло через 2 мин. полета. Следом был произведен сброс створок головного обтекателя. По истечении почти 5 мин. после старта отделилась вторая ступень ракеты-носителя. На 9-й минуте произошло отделение пилотируемого корабля. После этого было выполнено раскрытие солнечных батарей и антенн. Все послестартовые элементы полета прошли в штатном режиме.



Перед выходом на расчетную орбиту контроль за "Союзом МС-25" был передан с космодрома Байконур в Центр управления полетами.



Следующая важнейшая часть полета - стыковка с Международной космической станцией. Из-за произошедшей 21 марта остановки старта ракеты-носителя и его переноса на 23 марта экипаж будет вынужден ждать стыковки чуть более двух суток: провести стыковку по сверхкороткой двухвитковой схеме теперь нет возможности.



Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 25 марта в 18:10 по минскому времени. За это время "Союз МС-25" совершит 34 витка вокруг Земли. До 2020 года двухсуточная схема использовалась в российской пилотируемой космонавтике практически всегда. Как утверждают специалисты, такой путь к МКС хоть и долог, но надежен: на каждом этапе можно произвести корректировки, если что-то пойдет не так. Однако для космонавтов это достаточно тяжелое испытание: корабли "Союз", при всех их достоинствах, достаточно тесные - на каждого из трех членов экипажа с учетом бытового отсека приходится всего по 1,2 кубометра пространства. Вдобавок корабль все время вращается, испытывая вестибулярный аппарат находящихся на его борту.