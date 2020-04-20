Коричневый цвет - классика, которая не выходит из моды

Антиобраз

Сочетание черного и коричневого - это интересная и актуальная история, но не в данном случае. Платье практически полностью закрывает невнятный рыхлый шарф. А ноги кажутся короче от сочетания темных колгот и светлой обуви. Вещи подобраны безграмотно, в случайном порядке, и поэтому не могут создать единый цельный образ.

Что в тренде?

Коричневый - цвет шоколада, капучино, соснового бора. Природный оттенок умиротворения и релакса. В одежде это классика, которая не выходит из моды. В психологии - символ уверенности, умеренности и надежности.

Если использовать коричневый цвет во внешнем виде неправильно, есть риск выглядеть скучно и старомодно. Но если использовать актуальные стилистические приемы, благородство, роскошь и женственность гарантированы.

Трендовый образ №1

Создаем многослойный образ, где платье - верхний слой.Под ним желтая майка и свободные брюки на тон светлее.Подчеркиваем талию широким ремнем, надеваем балетки с узким носом. Крупные очки и серьги - тоже в коричневых оттенках. А акцентная желтая сумка подобрана в тон футболке. Секрет образа в свободных расслабленных формах и природной палитре.

Трендовый образ №2

Создаем костюм из брюк и жакета разных коричневых оттенков. Чтобы получился элегантный образ, свободные брюки сочетаем с приталенным жакетом. К тому же широкий пояс создает эффект баски. Роскоши образу придают крупные золотые аксессуары и длинные кожаные перчатки. Они привлекают внимание своим бутылочным цветом, близким по духу коричневому.

Модный лайфхак

Коричневый в принципе идет всем. Но для каждой девушки нужно подобрать свой индивидуальный оттенок. Особенно этот цвет хорош для брюнеток, кареглазых и красавиц со смуглой кожей.

Модные выводы