3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Коричневый цвет - классика, которая не выходит из моды
Антиобраз
Сочетание черного и коричневого - это интересная и актуальная история, но не в данном случае. Платье практически полностью закрывает невнятный рыхлый шарф. А ноги кажутся короче от сочетания темных колгот и светлой обуви. Вещи подобраны безграмотно, в случайном порядке, и поэтому не могут создать единый цельный образ.
Что в тренде?
Коричневый - цвет шоколада, капучино, соснового бора. Природный оттенок умиротворения и релакса. В одежде это классика, которая не выходит из моды. В психологии - символ уверенности, умеренности и надежности.
Если использовать коричневый цвет во внешнем виде неправильно, есть риск выглядеть скучно и старомодно. Но если использовать актуальные стилистические приемы, благородство, роскошь и женственность гарантированы.
Трендовый образ №1
Создаем многослойный образ, где платье - верхний слой.Под ним желтая майка и свободные брюки на тон светлее.Подчеркиваем талию широким ремнем, надеваем балетки с узким носом. Крупные очки и серьги - тоже в коричневых оттенках. А акцентная желтая сумка подобрана в тон футболке. Секрет образа в свободных расслабленных формах и природной палитре.
Трендовый образ №2
Создаем костюм из брюк и жакета разных коричневых оттенков. Чтобы получился элегантный образ, свободные брюки сочетаем с приталенным жакетом. К тому же широкий пояс создает эффект баски. Роскоши образу придают крупные золотые аксессуары и длинные кожаные перчатки. Они привлекают внимание своим бутылочным цветом, близким по духу коричневому.
Модный лайфхак
Коричневый в принципе идет всем. Но для каждой девушки нужно подобрать свой индивидуальный оттенок. Особенно этот цвет хорош для брюнеток, кареглазых и красавиц со смуглой кожей.
Модные выводы
Часто коричневому цвету достаются плохие роли в мрачных и небрежных образах. Но он может выглядеть ярко и трендово, например, в многослойном образе с желтыми акцентами. Или в составе современного костюма с золотыми украшениями и длинными перчатками
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера