Корнилов: На Украине сначала верстается колоссальный дефицит в бюджете, а потом идут с протянутой рукой на Запад

"Да, конечно", - ответил он. По его словам, на Украине весь бюджет сейчас верстается исключительно исходя из Западной помощи. "Бюджет верстается с огромным, колоссальным дефицитом, и когда спрашивают у премьер-министра или министров экономического финансового блока, где брать деньги, они даже удивляются такой постановке вопроса. Ну как же? Лэнд-лиз, западные деньги, то есть они сначала верстают этот колоссальный дефицит, а потом идут с протянутой рукой на Запад, выбираются и побираются там, - разъясняет политолог. - Ничего другого в доходной части бюджета на самом деле нет. Они сами признают, что львиную долю всех доходов поступлений в бюджет они рассчитывают получать исключительно от доноров, как они их называют, США и Европы в первую очередь.