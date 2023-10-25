3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Корнилов: На Украине сначала верстается колоссальный дефицит в бюджете, а потом идут с протянутой рукой на Запад
Украинские чиновники уже открыто говорят о том, что государственный аппарат и вся социалка в стране финансируются Западом. Собственная экономика попросту отсутствует. Является ли это фактическим подтверждением внешнего управления Украиной, спросили у российского политолога, историка и журналиста Владимира Корнилова.
"Да, конечно", - ответил он. По его словам, на Украине весь бюджет сейчас верстается исключительно исходя из Западной помощи. "Бюджет верстается с огромным, колоссальным дефицитом, и когда спрашивают у премьер-министра или министров экономического финансового блока, где брать деньги, они даже удивляются такой постановке вопроса. Ну как же? Лэнд-лиз, западные деньги, то есть они сначала верстают этот колоссальный дефицит, а потом идут с протянутой рукой на Запад, выбираются и побираются там, - разъясняет политолог. - Ничего другого в доходной части бюджета на самом деле нет. Они сами признают, что львиную долю всех доходов поступлений в бюджет они рассчитывают получать исключительно от доноров, как они их называют, США и Европы в первую очередь.
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе