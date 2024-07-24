Корнилов: Особых шансов победить Трампа у демократов нет

Скорее, не попадание в голову сделало его президентом. Я считаю, что шансов победить Трампа уже нет ни у кого, разве что у более меткого снайпера, то есть вряд ли кто-то сможет перебить его, вряд ли кто-то может обойти его в рейтингах. И понимание этого побудило Джо Байдена сняться с этой президентской гонки. После тогокак Трамп предстал перед публикой в виде Трампа Всемогущего, в виде этакого наместника Бога на земле, спасенного потусторонними силами, вы же понимаете, что тут особых шансов у демократов нет.

Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"