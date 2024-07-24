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Корнилов: Особых шансов победить Трампа у демократов нет
Шансов победить Трампа на выборах нет ни у кого. Такое мнение в эфире программы "Тренды" на "Беларусь 1" высказал политолог Владимир Корнилов. В ходе обсуждения сложившейся ситуации в политической системе США также было отмечено ее нестабильное состояние, странное снятие с выборов Джо Байдена и то, что подробности попытки покушения на Трампа на многие десятилетия останутся загадкой, как и многие другие покушения на президентов или кандидатов в президенты США.
Скорее, не попадание в голову сделало его президентом. Я считаю, что шансов победить Трампа уже нет ни у кого, разве что у более меткого снайпера, то есть вряд ли кто-то сможет перебить его, вряд ли кто-то может обойти его в рейтингах. И понимание этого побудило Джо Байдена сняться с этой президентской гонки. После тогокак Трамп предстал перед публикой в виде Трампа Всемогущего, в виде этакого наместника Бога на земле, спасенного потусторонними силами, вы же понимаете, что тут особых шансов у демократов нет.
Почему Олимпиада во Франции стала скандальной? Зачем НАТО полмиллиона штыков в Европе? Каким странам намерена нанести стратегическое поражение Урсула фон дер Ляйен? И закроют ли осенью в России YouTube? Смотрите проект "Тренды" в среду, 24 июля, в вечернем эфире.
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