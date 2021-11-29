Корнилов: Поляки получают от миграционного кризиса определенные выгоды

Поляки рукотворно создали этот кризис, точнее, этот шум вокруг данного миграционного кризиса, и получают от этого определенные выгоды. ЕС обрушился на Польшу, ЕС ввел ежедневный штраф в Польше, весь либеральный цивилизованный мир наехал на поляков и правительство Польши за решение по правам ЛГБТ, за решение по верховенству польских законов над европейскими и т.д. Требовали исключения из ЕС, все кары небесные, плюс внутри самой Польши - все это было всего с месяц назад, а тут Польша подняла шум: "Отечество в опасности!" Европу защищаем, ложимся костьми на польско-белорусской границе и вроде как и все рассосалось, все эти штрафы и шум, и требования ополчиться всем миром против правительства Качиньского, Моравецкого. Где все эти кары небесные, обещанные полякам?

Владимир Корнилов, российский политолог, историк, журналист