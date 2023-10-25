3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Корнилов рассказал, почему западные кураторы толкают Зеленского на проведение выборов в 2024 году
Почему западные кураторы толкают Зеленского на проведение выборов в следующем году, в программе "Тренды" рассказал российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.
По словам эксперта, на Западе есть колебания по поводу проведения выборов в Украине. "Никто толком не представляет, как вообще теоретически можно объявить и провести что-то, что можно будет назвать выборами на Украине. Хотя мы видим, что некоторые действительно активным образом толкают Зеленского на эту скользкую дорожку. Во многом это связано с тем, что поднадоел Зеленский, - делится своей версией политолог. - На Западе видят, что с ним невозможно связать какие-то долгосрочные планы на будущее Украины и, возможно, действительно ищут способы осторожной его замены без убийств, свержений, военных переворотов и так далее. То есть, видимо, во многом этим действительно объясняются слова всевозможных Линдси Грэма, других там американских и западных деятелей о том, что на Украине нужно все равно провести выборы, неважно в условиях военного времени, военного положения и так далее".
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе