Корнилов рассказал, почему западные кураторы толкают Зеленского на проведение выборов в 2024 году

По словам эксперта, на Западе есть колебания по поводу проведения выборов в Украине. "Никто толком не представляет, как вообще теоретически можно объявить и провести что-то, что можно будет назвать выборами на Украине. Хотя мы видим, что некоторые действительно активным образом толкают Зеленского на эту скользкую дорожку. Во многом это связано с тем, что поднадоел Зеленский, - делится своей версией политолог. - На Западе видят, что с ним невозможно связать какие-то долгосрочные планы на будущее Украины и, возможно, действительно ищут способы осторожной его замены без убийств, свержений, военных переворотов и так далее. То есть, видимо, во многом этим действительно объясняются слова всевозможных Линдси Грэма, других там американских и западных деятелей о том, что на Украине нужно все равно провести выборы, неважно в условиях военного времени, военного положения и так далее".