Король: В перспективе ИИ - это могильщик человечества, но без него уже не обойтись

"Я вижу как плюсы, так и глобальные минусы", - отметил он. - В перспективе искусственный интеллект - это могильщик человечества. Но без него обойтись мы не можем. И встраивать его в решение современных инженерных задач, прежде всего, конечно, можно. Для развития личности нейросети также могут стать хорошим спарринг-партнером. Очень важно быть во всем этом действии ведущим, а не ведомым".