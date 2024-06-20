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Королевой студенчества Беларуси стала Юлия Синкевич

Королевой студенчества Беларуси стала Юлия Синкевич

Титул "Королева студенчества Беларуси 2024" получила студентка третьего курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Юлия Синкевич, сообщает БЕЛТА.

Победительница рассказала, что, как и все, волновалась перед выступлением, но выйдя на сцену, забыла об этом и получила удовольствие. "Мы готовились пять дней с утра до вечера. Нужно было подготовить 9 дефиле, и это было достаточно сложно. А в творческом номере я в танце раскрыла все качества женщины. Конечно же, это женственность, чуткость, чувствительность и эмоциональность", - рассказала девушка и призналась, что в победе была уверена с самого начала.

I Вице-королевой студенчества стала студентка 1-го курса Белорусской государственной академии музыки Анастасия Некрашевич. Она также получила титул "Королевы студенческой дружбы". Победительницу в этой номинации выбирали сами финалистки путем тайного голосования.

А вот место II Вице-королевы разделили между собой две девушки: студентка 4-го курса Международного университета "МИТСО" Полина Кислая и студентка 2-го курса Витебского государственного технологического университета Александра Карпович. "Королевой студенчества online" выбрана студентка 1-го курса Белорусского национального технического университета Анастасия Филипчик.

Юлия Синкевич, ставшая победительницей национального финала, представит Беларусь на международном конкурсе красоты и таланта "Королева студенчества".

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