Королевой студенчества Беларуси стала Юлия Синкевич

Титул "Королева студенчества Беларуси 2024" получила студентка третьего курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Юлия Синкевич, сообщает БЕЛТА.



Победительница рассказала, что, как и все, волновалась перед выступлением, но выйдя на сцену, забыла об этом и получила удовольствие. "Мы готовились пять дней с утра до вечера. Нужно было подготовить 9 дефиле, и это было достаточно сложно. А в творческом номере я в танце раскрыла все качества женщины. Конечно же, это женственность, чуткость, чувствительность и эмоциональность", - рассказала девушка и призналась, что в победе была уверена с самого начала.



I Вице-королевой студенчества стала студентка 1-го курса Белорусской государственной академии музыки Анастасия Некрашевич. Она также получила титул "Королевы студенческой дружбы". Победительницу в этой номинации выбирали сами финалистки путем тайного голосования.



А вот место II Вице-королевы разделили между собой две девушки: студентка 4-го курса Международного университета "МИТСО" Полина Кислая и студентка 2-го курса Витебского государственного технологического университета Александра Карпович. "Королевой студенчества online" выбрана студентка 1-го курса Белорусского национального технического университета Анастасия Филипчик.

