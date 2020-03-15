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Коронавирус и коронафейки
Что касается раздуваемого медиашума вокруг коронавируса, то хочется обратить внимание некоторых паникеров в соцсетях и блогосфере. Минздрав сегодня объяснил, почему не закрываются границы. Это не станет панацеей от распространения инфекции. Да и 7 из 8 завозных случаев вируса выявили у белорусов. И теперь из-за этого не пускать наших граждан обратно в страну? Вот свежий пример, что в интернете раздувают коронафейки.
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Местная блогерша выложила в Сеть аудиозапись об этом. Информация не подтверждается. Интернет-призывы к всеобщему карантину - это популизм. Распространение вируса может и замедлиться. Однако тогда он должен быть перманентным и продолжаться, пока на планете не исчезнут все очаги. А пока нет вакцины - это утопия. Теперь второй вопрос - в какую цену простой предприятий и тому подобное обойдется национальной экономике?Может статься так, что последствия окажутся куда плачевнее. Объективно, есть ли причины для таких радикальных мер? Летальных исходов в Беларуси не было выявлено вообще ни одного.
. Чем не свидетельство качества работы системы здравоохранения?
Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
"
Мы знаем, что не во всех странах европейского региона, особенно Западной Европы, сохранилась служба санитарно-эпидемиологического надзора. Т.е. у них нет возможности выявлять и отслеживать контакты первого уровня всех заболевших так, как это рекомендуется, как необходимо для сдерживания эпидемии. В Беларуси такая система сохранилась и достаточно хорошо функционирует. О чем это говорит? О том, что инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены. Т.е. система может отследить, откуда пришел вирус и куда он делся. Поэтому страна находится в той категории стран, где нет признаков местной передачи инфекции. Поэтому какие-то очень жесткие меры ограничительного характера на этой стадии не рекомендуются просто потому, что польза от них не превышает возможные негативные последствия".
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