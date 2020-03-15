Коронавирус и коронафейки

Что касается раздуваемого медиашума вокруг коронавируса, то хочется обратить внимание некоторых паникеров в соцсетях и блогосфере. Минздрав сегодня объяснил, почему не закрываются границы. Это не станет панацеей от распространения инфекции. Да и 7 из 8 завозных случаев вируса выявили у белорусов. И теперь из-за этого не пускать наших граждан обратно в страну? Вот свежий пример, что в интернете раздувают коронафейки.





Минздрав дал официальный ответ-опровержение о якобы нехватке свободных коек в больницах Гродно

Местная блогерша выложила в Сеть аудиозапись об этом. Информация не подтверждается. Интернет-призывы к всеобщему карантину - это популизм. Распространение вируса может и замедлиться. Однако тогда он должен быть перманентным и продолжаться, пока на планете не исчезнут все очаги. А пока нет вакцины - это утопия. Теперь второй вопрос - в какую цену простой предприятий и тому подобное обойдется национальной экономике?Может статься так, что последствия окажутся куда плачевнее. Объективно, есть ли причины для таких радикальных мер? Летальных исходов в Беларуси не было выявлено вообще ни одного.

. Чем не свидетельство качества работы системы здравоохранения?

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:

"