Коронавирус может распространяться малыми партиями вплоть до середины лета нынешнего года

По прогнозам ученых, вирус может распространяться малыми партиями вплоть до середины лета нынешнего года. На данный момент в Китае более 17 тысяч инфицированных и уже 362 погибших. Стоит отметить и позитивную динамику выздоровлений - 487 пациентов излечились. Наибольшее число заболевших за пределами Китая - в Японии, Таиланде и Южной Корее. Один смертельный случай зафиксирован на Филиппинах.



