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Коронавирус может распространяться малыми партиями вплоть до середины лета нынешнего года
По прогнозам ученых, вирус может распространяться малыми партиями вплоть до середины лета нынешнего года. На данный момент в Китае более 17 тысяч инфицированных и уже 362 погибших. Стоит отметить и позитивную динамику выздоровлений - 487 пациентов излечились. Наибольшее число заболевших за пределами Китая - в Японии, Таиланде и Южной Корее. Один смертельный случай зафиксирован на Филиппинах.
Меры реагирования
Премьер-министр России сегодня подписал национальный план по борьбе с распространением эпидемии. Он предусматривает депортацию иностранных граждан с коронавирусом. Также Россия приостановит чартерные рейсы из Китая и ограничивает въезд для иностранцев через все пункты пропуска, кроме аэропорта Шереметьево.
Въезд иностранцам, побывавшим в Хубэе, запретила Южная Корея. Япония отказалась пускать зараженных. До конца февраля прекращают полеты в Китай Lufthansa и Austrian Airlines.
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