Коронавирус. Пандемия и ИНФОдемия. На "Беларусь 1" сегодня в 19:00

Все эксперты-спикеры сегодня собрались в студии Белтелерадиокомпании. Здесь поднимается тема, которая последние месяцы заняла все первые полосы СМИ, заполонила эфир и телеграм-сообщества. Коронавирус. Пандемия и инфодемия. Что это - самая страшная эпидемия в новейшей истории или дымовая завеса для определенных сил и решений? Беларусь выбрала свой путь. И теперь не только сражается с вирусом, сколько вынуждена отражать стрелы критики и с запада, и с востока, бороться с откровенными фейками и взбросами.