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Коронавирус. Пандемия и ИНФОдемия. На "Беларусь 1" сегодня в 19:00
Все эксперты-спикеры сегодня собрались в студии Белтелерадиокомпании. Здесь поднимается тема, которая последние месяцы заняла все первые полосы СМИ, заполонила эфир и телеграм-сообщества. Коронавирус. Пандемия и инфодемия. Что это - самая страшная эпидемия в новейшей истории или дымовая завеса для определенных сил и решений? Беларусь выбрала свой путь. И теперь не только сражается с вирусом, сколько вынуждена отражать стрелы критики и с запада, и с востока, бороться с откровенными фейками и взбросами.
Кто прав - покажет время. Мы же все эти месяцы постоянно даем слово в эфире врачам, пациентам, экспертам из разных сфер. Сегодня впервые соберем их в одной студии, чтобы показать честную и непредвзятую картину того, что происходит в стране.
Включайте
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в 19:00
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Обращаем ваше внимание, что вечернее
сегодня выйдет в эфир после
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