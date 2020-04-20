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Коронавирус в США. "Понятная политика" сегодня вечером на "Беларусь 1"

США - самая богатая и мощная страна в мире, парадоксально и самая пострадавшая от коронавируса. Почему Штаты провалили борьбу с эпидемией на первом этапе? Есть ли у Вашингтона план по выходу из внештатной ситуации? Мнение жителей, экспертов и американских журналистов сегодня вечером в "Понятной политике" после "Панорамы".

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