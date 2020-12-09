У медиков сейчас напряженное время. Коронавирус заставил мобилизовать все силы больниц Минской области. Создан запас коечного фонда, в достатке и аппараты искусственной вентиляции легких. Так, например, в Столбцовской ЦРБ их 15. То есть – возле каждой койки реанимационного отделения. Вообще, в коронавирусный госпиталь больницу перепрофилировали еще в апреле.

Как теперь там лечат и кто - репортаж Анастасии Бенедисюк.

Температура под 39, ломота в теле, головные боли... Василий Щербицкий перечисляет свои симптомы заболевания инфекцией. Пациент уже идет на поправку, в госпитале неделю. Вместе с силами, кстати, растет и багаж знаний. В палате перечитал с десяток книг.

Ольга Ермоленко - инфекционист с 30-летним стажем. Весь ее профессиональный путь - в этой больнице. Клещевой энцефалит, менингит и в 2009-м - свиной грипп. Заведующему инфекционным отделением Столбцовской ЦРБ есть с чем сравнить угрозы коронавируса. Отделение - часть "красной зоны", поэтому работают исключительно в защитном костюме. Комбинезон, перчатки, очки, щиток. До 80% рабочего времени медики проводят в таком виде. Работа не из простых, но это безопасность.

Инфекционное отделение рассчитано на 25 кроватей. Абсолютно все имеют доступ к кислороду. Сюда пациенты поступают из реанимации.

Пятнадцать аппаратов искусственной вентиляции легких. Максимум, задействованный в апреле, - 11. Сегодня - не более 6 пациентов одновременно имеют потребность в подключении к аппарату.

В реанимации находятся самые тяжелые пациенты. В основном их состояние осложнено попутными болезнями, а также возрастом. Кстати, самому взрослому пациенту Столбцовской ЦРБ - 94. Он уже идет на поправку.