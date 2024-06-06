Коротченко: На польской территории укрылись беглые белорусские оппозиционеры, которые превратились в вооруженных террористов

Польша снова продолжает накалять обстановку на границе с Беларусью. Туда дополнительно направлено более 250 полицейских, контртеррористические подразделения, кинологи, а также доставлены водометы и прожекторы. Официальная причина - якобы борьба с мигрантами. Но не

исключено, что Польша готовит провокацию после сильного удара по репутации, который Варшава получила из-за бегства в Беларусь польского судьи. Таким мнением с нашим каналом поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия): Мы знаем, что Варшава постоянно готовится к различного рода провокациям против Республики Беларусь. И не будем забывать, что на польской территории укрылись беглые белорусские оппозиционеры, которые фактически сегодня превратились в вооруженных террористов. Поэтому нельзя исключать, что под видом борьбы с некими нелегальными мигрантами, беженцами на самом деле может готовиться военно-политическая провокация со стороны польских властей.

Главный редактор журнала высказал мнение, что Варшава хочет дать моральный и политический ответ на недавнее бегство в Республику Беларусь одного из польских судей, ведь это нанесло очень сильный удар по репутации для Варшавы. В этой связи надо проявлять бдительность.

"Я думаю, что и белорусские пограничники, и КГБ, а также войска прикрытия границы будут внимательно отслеживать происходящие события. И в любом случае, если противник посягнет на

суверенную территорию Беларуси, будет дан быстрый, жесткий и решительный ответ", - уверен военный эксперт.

Игорь Коротченко заметил, что надо просчитывать самые худшие сценарии, к ним надо быть готовыми.