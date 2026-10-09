Коротченко: Страны СНГ должны быть сплочены и едины ради защиты своего будущего

Нынешний саммит СНГ проходит на фоне глобального переустройства мира. Международная обстановка крайне турбулентна и непредсказуема. Военно-политический анализ подсказывает, что новые кризисы и угрозы будут только возрастать.

Сегодня сила стран СНГ - это сильная экономика. Чтобы защитить свое будущее, страны Содружества должны быть сплочены и едины. Именно на это обратил внимание в своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В нынешних условиях саммит глав стран СНГ носит исключительно важный и знаковый характер. Каждое выступление лидеров, особенно таких авторитетных и уважаемых в мире, на постсоветском пространстве, в целом в Евразии, как Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, - это событие. Те посылы, смыслы, важнейшие нюансы, о которых сказал белорусский лидер, носят ключевой и целеполагающий характер. В первую очередь мы понимаем, что в условиях мировой турбулентности, важнейшим фактом является экономика. Потому что сегодня нужны самодостаточные, мощные предприятия, холдинги, корпорации. В рамках постсоветского пространства мы понимаем, что у нас есть общий огромный рынок сбыта, развития, экономического взаимодействия. В этом плане мы рассчитываем, что результаты саммита послужат укреплению нашей стабильности, сплоченности. Самое главное - мы должны понимать, что цель противостоящих нам цивилизационных сил в лице коллективного Запада - дезинтеграция, разбить нас, поработить поодиночке, эксплуатировать наши промышленные и экономические ресурсы. Есть много желающих "разинуть на нас рот". Мы должны быть сплочены, едины, чтобы защитить себя, наш выбор и самое главное - наше будущее", - отметил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.