Коротченко: Беларусь обладает исключительным набором компетенций в области обеспечения обороны и нацбезопасности

Беларусь обладает исключительным набором компетенций в области обеспечения обороны и национальной безопасности. Александр Григорьевич как верховный Главнокомандующий делает очень много для того, чтобы силовые структуры Беларуси были оснащены самой передовой техникой. Самое главное - были способны на практике защитить народ и государство от посягательств извне. Мы изучаем в том числе и белорусский опыт, он крайне важен для нас. Российское экспертное сообщество, наши мозговые центры, фабрики мысли очень заинтересованы в установлении партнерских отношений, реализации совместных исследовательских и аналитических работ.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"