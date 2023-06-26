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Коротченко: Беларусь обладает исключительным набором компетенций в области обеспечения обороны и нацбезопасности
События минувших выходных - беспрецедентная ситуация в новейшей истории России. Об этом завил главный редактор журнала "Национальная оборона" и военный эксперт Игорь Коротченко на встрече с представителями белорусских силовых ведомств в Минске. Совместная аналитика, оценка угроз безопасности Союзного государства и обмен мнениями по выработке решений - все это обсудили на встрече на базе факультета внутренних войск Военной академии Беларуси. Как отметил российский журналист, сегодня кризис в России завершен, правовые оценки произошедшим событиям даны. И эта ситуация в очередной раз показала, что Беларусь - надежный союзник и стратегический партнер России. Худший вариант событий лидерами двух стран был предупрежден. Теперь важно не допустить повторения подобных событий. С этой целью российская сторона намерена перенять опыт Беларуси после событий 2020 года.
Беларусь обладает исключительным набором компетенций в области обеспечения обороны и национальной безопасности. Александр Григорьевич как верховный Главнокомандующий делает очень много для того, чтобы силовые структуры Беларуси были оснащены самой передовой техникой. Самое главное - были способны на практике защитить народ и государство от посягательств извне. Мы изучаем в том числе и белорусский опыт, он крайне важен для нас. Российское экспертное сообщество, наши мозговые центры, фабрики мысли очень заинтересованы в установлении партнерских отношений, реализации совместных исследовательских и аналитических работ.
Военный эксперт также отметил, что Белорусский институт стратегических исследований - это ведущая мировая структура, которая позволяет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение важнейших решений в области внешней оборонной политики страны. С учетом белорусского опыта предстоит противостоять вызовам и угрозам безопасности Союзного государства.
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