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Коротченко: Белорусская военная промышленность - это бренд, известный во всем мире
14.08.2024
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Власть растопыренными руками не держат, выводы из 2020 года сделаны - Лукашенко
21 час назад
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18 часов назад
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22 часа назад
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На двоих 3,5 млрд долларов - выборы-2024 стали самыми дорогими за всю историю США
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