Коротченко: Не верю, что в ближайшие годы Запад будет думать над мирным планом

Главный редактор журнала "Национальная оборона", российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко сказал, что не верит, что в ближайшие годы Запад будет думать над мирным планом, сообщает БЕЛТА.

"Мы прекрасно понимаем, что все те ярлыки, которые на Западе на кого-то вешаются, работают на свою аудиторию, но думаю, что главным является уничтожение нас как суверенных и независимых государств, как опору того многополярного мира, о котором многие говорят и к которому многие стремятся. Но всегда есть те, кто стоит на линии огня, есть те, кто стоит сзади и ждет, чем кончится эта глобальная геополитическая схватка. Я не верю, что в ближайшие годы Запад будет думать над мирным планом", - сказал Игорь Коротченко.



Эксперт пояснил: "Если мы проанализируем те документы, которые принимаются и в ЕС, и в НАТО, а впереди Вильнюсский саммит, то, как минимум, идет консолидация бюджета ЕС на ближайшие 2-3 года, чтобы по-прежнему поддерживать Украину. Поэтому мирный план возможен только вследствие российских военных успехов и побед".

"Первоочередная задача для российской группировки - это освободить всю территорию Российской Федерации, включая новые регионы, выйти на линию государственных границ, как она определена по Конституции России. Это в том числе освобождение территорий новых четырех субъектов Российской Федерации от присутствия украинских оккупационных войск. Это задача, которую российская армия обязана решить. А государство должно обеспечить вооруженные силы всем необходимым для того, чтобы эта задача была успешно решена", - отметил Игорь Коротченко.