Коротченко: Размещение ядерного оружия - важный фактор для обеспечения безопасности Союзного государства

Страна, располагающая ядерным оружием, - это очень серьезная страна. И, безусловно? Те противники, политические, военные Республики Беларусь, в лице Польши, Литвы теперь будут не заинтересованы в какой-либо агрессивной эскалации событий. Более того, для Польши это будет означать катастрофические последствия в случае ее агрессивных действий против Беларуси. Поэтому со всех точек зрения данное решение абсолютно продумано, основано на защите национальных интересов Республики Беларусь и, безусловно, является важным фактом для обеспечения безопасности Союзного государства. То, что на Западе сегодня подняли вой, никого не должно смущать или пугать. Вот если бы нам аплодировали в западных столицах, тогда бы нам надо было задуматься, что мы что-то делаем неправильно. Здесь же те решения, которые приняты двумя президентами, Путиным и Лукашенко, абсолютно отвечают вызовам и угрозам современного мира и надежно страхуют нас от любых форс-мажоров военного и политического характера.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт